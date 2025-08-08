Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:30

Тушеная картошка с колбасками! Готовим вкуснятину на обед в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушеная картошка с колбасками! Готовим вкуснятину на обед в одной сковороде! Этот рецепт — настоящая находка для любителей картошки. Простые ингредиенты превращаются в ароматное, сытное и невероятно вкусное блюдо с пикантными нотками.

Ингредиенты

  • Картофель — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Охотничьи колбаски — 200 г
  • Маринованные огурцы — 100 г
  • Томатная паста — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Картофель очищаем и нарезаем дольками. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, затем выкладываем на тарелку. В той же сковороде пассеруем нарезанный лук и перец.
  2. Добавляем томатную пасту и обжариваем ещё пару минут. Затем кладём нарезанные колбаски и огурцы, прогреваем всё вместе. Возвращаем картофель в сковороду, аккуратно перемешиваем и доводим до готовности на среднем огне. Подаём горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом хрустящих картофельных котлет. Три картошки, лук, манка — хашбрауны готовы!

картошка
картофель
колбаски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.