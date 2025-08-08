Тушеная картошка с колбасками! Готовим вкуснятину на обед в одной сковороде! Этот рецепт — настоящая находка для любителей картошки. Простые ингредиенты превращаются в ароматное, сытное и невероятно вкусное блюдо с пикантными нотками.
Ингредиенты
- Картофель — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Красный сладкий перец — 1 шт.
- Охотничьи колбаски — 200 г
- Маринованные огурцы — 100 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
Приготовление
- Картофель очищаем и нарезаем дольками. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, затем выкладываем на тарелку. В той же сковороде пассеруем нарезанный лук и перец.
- Добавляем томатную пасту и обжариваем ещё пару минут. Затем кладём нарезанные колбаски и огурцы, прогреваем всё вместе. Возвращаем картофель в сковороду, аккуратно перемешиваем и доводим до готовности на среднем огне. Подаём горячим, украсив свежей зеленью.
