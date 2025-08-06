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06 августа 2025 в 05:00

Три картошки, лук, манка — хашбрауны готовы! Хрустящие картофельные котлеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Три картошки, лук, манка — и хашбрауны готовы! Хрустящие картофельные котлеты! Ароматные, с хрустящей корочкой и нежной серединкой — эти картофельные котлеты понравятся всем! Идеальны как самостоятельное блюдо или вкусный гарнир.

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт. (около 500 г)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Манная крупа — 5 ст. л. (+0,5 стакана для панировки)
  • Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — щепотка
  • Хлопья чили — 0,5 ч. л. (по желанию)
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Картофель отварите в мундире до готовности (20–25 минут). Очистите и разомните в пюре. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на масле до золотистого цвета.
  2. В картофельное пюре добавьте лук с чесноком, манку, зелень, соль, перец и чили. Тщательно перемешайте. Если масса слишком мягкая, добавьте еще 1–2 ст. л. манки. Сформируйте котлеты, обваляйте их в манке (для хрустящей корочки).
  3. Обжарьте на среднем огне до румяности с обеих сторон (3–4 минуты на сторону).

Подача: горячие котлеты с сметаной или зеленым салатом.

Ранее мы готовили котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно.

картошка
картофель
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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