Три картошки, лук, манка — хашбрауны готовы! Хрустящие картофельные котлеты

Три картошки, лук, манка — и хашбрауны готовы! Хрустящие картофельные котлеты! Ароматные, с хрустящей корочкой и нежной серединкой — эти картофельные котлеты понравятся всем! Идеальны как самостоятельное блюдо или вкусный гарнир.

Ингредиенты

Картофель — 3 шт. (около 500 г)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Манная крупа — 5 ст. л. (+0,5 стакана для панировки)

Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — щепотка

Хлопья чили — 0,5 ч. л. (по желанию)

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Картофель отварите в мундире до готовности (20–25 минут). Очистите и разомните в пюре. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на масле до золотистого цвета. В картофельное пюре добавьте лук с чесноком, манку, зелень, соль, перец и чили. Тщательно перемешайте. Если масса слишком мягкая, добавьте еще 1–2 ст. л. манки. Сформируйте котлеты, обваляйте их в манке (для хрустящей корочки). Обжарьте на среднем огне до румяности с обеих сторон (3–4 минуты на сторону).

Подача: горячие котлеты с сметаной или зеленым салатом.

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