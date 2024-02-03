Полиция проверит видео с употреблением наркотиков с иконы с ликом святого Полиция ищет студенток, употреблявших наркотики с иконы Николая Чудотворца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Краснодара разыскивает студенток, которые опубликовали видео с употреблением наркотиков с иконы Николая Чудотворца. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, личности девушек устанавливаются. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что напишет заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек и их действиям дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе краснодарской полиции.

Две первокурсницы снимали ролики для закрытого канала, в котором показывали, как употребляют наркотики. На одном из видео они разложили порошок прямо на иконе Николая Чудотворца.

Неадекватные первокурсницы из Краснодара употребляли запрещенные вещества прямо на иконе Святителя Николая Чудотворца. Свои «подвиги» они снимали на видео и выложили в соцсети. Обратимся в МВД России с просьбой о проведении проверки, — писала Мизулина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Таким образом сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию.