Более полутонны кокаина изъяли в Петербурге ФСБ в Петербурге изъяла у контрабандистов более 640 кг кокаина

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В Санкт-Петербурге у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью свыше 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ. Таким образом сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий из оборота изъято более 641 кг наркотического средства кокаин в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту пересылки наркотических средств в особо крупном размере. Причастных к контрабанде арестовали.

Ранее более тонны наркотиков нашли в порту Санкт-Петербурга в контейнере на судне из Никарагуа. Общая стоимость изъятого наркотического вещества составляет 11 млрд рублей. Тысячу брикетов с порошком спрятали в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является запрещенным наркотиком.

Также сообщалось, что крупную партию наркотиков обнаружили в контейнере с кофе в Большом порту Санкт-Петербурга. Груз пришел из Бельгии. Общий вес вещества составил 1200 килограммов. Стоимость контрабанды оценивается в 13 млрд рублей. Экспертиза установила, что это кокаин. Таможенники возбудили уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.