Туристка рассказала, как сэкономить при отдыхе на Мальдивах

Россиянка отдохнула на Мальдивах за 150 тысяч рублей и раскрыла способы, как можно спланировать бюджетный отпуск на островах. В их числе — отказ от прямого рейса и бронирование отеля по системе «всё включено», пишет портал «Тонкости туризма».
По словам россиянки, одним из главных секретов экономотдыха
На дополнительные расходы у туристки ушло примерно $500 (около 36 тысяч рублей) за 10 дней, включая траты на экскурсии, транспорт, сувениры и еду из супермаркетов. При этом продукты, фрукты, овощи и закуски лучше всего не покупать, а заказывать у хозяина отеля, так как на островах не имеют привычки обманывать постояльцев.
Местные жители тут довольно честные и дружелюбные. Никто не воспринимает туриста как денежный мешок, который нужно «нагреть», — заключила туристка.
Ранее в ассоциации туроператоров России сообщили, что отдых в закрытой из-за пандемии Европе россияне могут заменить поездкой в Турцию. Турпоток из России в Стамбул за 8 месяцев 2021 года практически сравнялся с показателями доковидного 2018 года, а до конца декабря в крупнейший город Турции прибудут ещё около 230–240 тысяч граждан России. При этом люди в основном бронируют отели 4* на три-четыре ночи.