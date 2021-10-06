Туристка рассказала, как сэкономить при отдыхе на Мальдивах

Россиянка отдохнула на Мальдивах за 150 тысяч рублей и раскрыла способы, как можно спланировать бюджетный отпуск на островах. В их числе — отказ от прямого рейса и бронирование отеля по системе «всё включено», пишет портал «Тонкости туризма».

По словам россиянки, одним из главных секретов экономотдыха является перелёт стыковочным рейсом вместо прямого. Также путешественница порекомендовала бронировать отель только по системе «всё включено», так как цены на еду и алкоголь в баре достаточно высоки. Альтернативой отелю могут стать апартаменты, которые можно снять за вполне разумную цену.

На дополнительные расходы у туристки ушло примерно $500 (около 36 тысяч рублей) за 10 дней, включая траты на экскурсии, транспорт, сувениры и еду из супермаркетов. При этом продукты, фрукты, овощи и закуски лучше всего не покупать, а заказывать у хозяина отеля, так как на островах не имеют привычки обманывать постояльцев.

Местные жители тут довольно честные и дружелюбные. Никто не воспринимает туриста как денежный мешок, который нужно «нагреть», — заключила туристка.

Ранее в ассоциации туроператоров России сообщили, что отдых в закрытой из-за пандемии Европе россияне могут заменить поездкой в Турцию. Турпоток из России в Стамбул за 8 месяцев 2021 года практически сравнялся с показателями доковидного 2018 года, а до конца декабря в крупнейший город Турции прибудут ещё около 230–240 тысяч граждан России. При этом люди в основном бронируют отели 4* на три-четыре ночи.