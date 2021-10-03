Российским туристам назвали альтернативу Европе этой осенью

Отдых в закрытой из-за пандемии Европе россияне могут заменить поездкой в Турцию. Турпоток из России в Стамбул за 8 месяцев 2021 года практически сравнялся с показателями доковидного 2018 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Осенью и зимой этого года Стамбул может поставить новый рекорд по посещаемости российскими туристами. По прогнозам Ассоциации, в сентябре — декабре в крупнейший город Турции прибудут ещё около 230–240 тысяч граждан России. Как рассказала изданию PR-директор туроператора «Интурист» Дарья Домостроева, люди в основном бронируют отели 4* на три-четыре ночи.

Спрос на Стамбул на осенние заезды можно охарактеризовать как очень активный. Фактически это направление сейчас перетянуло на себя весь поток туристов, отправлявшихся раньше в городские и экскурсионные туры в Европу. Уже активно бронируются даты заездов на ноябрьские праздники. Средняя глубина бронирований туров в Стамбул достигает 1 месяца. Наибольшим спросом пользуются отели 4* в районе Султанахмет и заездами на три-четыре ночи, – отметила Домостроева.

Цены на туры с заездами в середине октября начинаются от 53 тысяч рублей на двоих с перелётом из Москвы. Это будет отель 3* с завтраком на четыре ночи. В высокий период школьных каникул – с конца октября, цены вырастут до 77 тысяч. В ноябре вновь упадут до 40–45 тысяч рублей. А короткие новогодние турпакеты стартуют от 72 тысяч.

Ранее телеведущий Георгий Черданцев рассказал, что много путешествует по России и считает страну перспективной для туризма. В разговоре с NEWS.ru он назвал пять лучших регионов, куда стоит отправиться: Санкт-Петербург, Псковскую область, Краснодарский край, Адыгею и Кабардино-Балкарию.