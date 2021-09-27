Черданцев назвал лучшие места для путешествий по России

Телеведущий Георгий Черданцев рассказал, что много путешествует по России и считает страну перспективной для туризма. В разговоре с NEWS.ru он назвал пять лучших регионов, куда стоит отравиться: Санкт-Петербург, Псковскую область, Краснодарский край, Адыгею и Кабардино-Балкарию.

Журналист прожил в Петербурге практически полтора месяца во время чемпионата Европы по футболу и считает прекрасным лето в этом городе, если погода остаётся хорошей.

Не сам город, а вокруг него музеи, достопримечательности, дворцы, не говоря уже про «Царское Село», которое и так все знают. <...> Когда говорят «Петербург», все почему-то думают, что это Невский проспект, Эрмитаж и всё. На самом деле, конечно, там много всего вокруг, — подчеркнул он.

Ведущий отметил, что в Петербурге и окрестностях достопримечательности хорошо отреставрированы, а вокруг есть хорошая инфраструктура. Среди таких мест он назвал Ораниенбаум, дворец Меньшикова, дом-музей Набокова и Гатчинский дворец.

В Псковской области он отметил Пушкинский заповедник «Михайловское» и его окрестности. В этом месте тоже создана хорошая инфраструктура.

По дороге в Краснодарский край также есть множество интересных мест, отметил Черданцев. Он порекомендовал посетить Елец и Задонск.

Совершенно другой вид отдыха — это Республика Адыгея, Майкоп и окрестности. Там очень много маршрутов для пеших туристов. Горы, перевалы, с палаткой ходить, рафтинг по реке. Мне вообще в Адыгее очень понравилось, мне кажется, это такое новое место, в которое туристы уже начинают ехать, — добавил журналист.

Ведущий рассказал, что через горные перевалы за десять дней можно дойти из Адыгеи до Красной Поляны.

Кабардино-Балкария тоже подойдёт любителям пеших прогулок и горного туризма. По его словам, инфраструктура в этом регионе хуже, отдых получается «более диким», но в этом месте очень красиво.

27 сентября отмечается Всемирный день туризма.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что в России всё ещё не хватает гостиниц, но в целом тенденция в туристическом сервисе положительная. По его словам, Ростуризм очень внимательно отслеживает информацию по качеству услуг и соответствию классификации гостиниц.