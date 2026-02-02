Турецкая юфка с начинкой из двух сыров. Фета дает соленость, тертый сыр — тягучесть. Быстро, сытно, пальчики оближешь

Юфка — это тонкое, почти прозрачное пресное тесто, которое в Турции жарят на огромных грилях с разнообразными начинками. Этот рецепт воссоздает дух уличной еды: просто, быстро, дешево и невероятно вкусно, прямо на вашей кухне.

Для блюда беру упаковку готового теста юфка (или тонкого лаваша) — обычно это 4-5 больших листов. 400 граммов сыра фета разминаю вилкой в крошку. 200 граммов твердого сыра (например, гауда или сулугуни) натираю на крупной терке. Пучок петрушки и укропа мелко рублю. В миске смешиваю оба вида сыра и зелень. Если фета не очень соленая, можно добавить щепотку соли. Теперь беру один лист теста. Если он очень большой, можно разрезать пополам. Распределяю по центру листа вдоль полоску сырной начинки (около 3-4 столовых ложек). Края теста слегка подгибаю с длинных сторон, а затем плотно сворачиваю рулетом от себя. Кончик можно слегка смазать водой или яйцом, чтобы не развернулся. Таким же образом готовлю остальные рулеты. В большой сковороде разогреваю смесь сливочного и растительного масел (по 1-2 ст. л.). Выкладываю рулеты швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Готовые рулеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, затем нарезаю на порционные куски по 3–4 см. Подаю сразу, пока сыр внутри теплый и тягучий.

