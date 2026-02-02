Пассажирский автобус вылетел в кювет под Петербургом Автобус маршрута №665 съехал в кювет в Буграх Ленобласти

Пассажирский автобус маршрута №665 съехал в кювет на безымянной дороге, идущей вдоль КАД в поселке Бугры Ленинградской области, сообщает 78.ru. В момент происшествия в салоне находился как минимум один пассажир, который получил ушибы.

Водитель пошел на обгон, где поворот на ЖК «Энфилд», и улетел в кювет. Будем делать рентген руки, есть большой ушиб локтя и кисти, — рассказал изданию отец пострадавшего.

Информация о наличии других людей в автобусе и обстоятельствах ДТП уточняется. Официального комментария от ГАИ по данному инциденту пока не поступало.

