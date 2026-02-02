Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:19

Пассажирский автобус вылетел в кювет под Петербургом

Автобус маршрута №665 съехал в кювет в Буграх Ленобласти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пассажирский автобус маршрута №665 съехал в кювет на безымянной дороге, идущей вдоль КАД в поселке Бугры Ленинградской области, сообщает 78.ru. В момент происшествия в салоне находился как минимум один пассажир, который получил ушибы.

Водитель пошел на обгон, где поворот на ЖК «Энфилд», и улетел в кювет. Будем делать рентген руки, есть большой ушиб локтя и кисти, — рассказал изданию отец пострадавшего.

Информация о наличии других людей в автобусе и обстоятельствах ДТП уточняется. Официального комментария от ГАИ по данному инциденту пока не поступало.

Ранее в Омске беременная пассажирка напала на пожилого мужчину в общественном транспорте и попала на видео. Конфликт начался после его отказа уступить ей место. Девушка сначала оскорбила пенсионера, а затем нанесла ему множество ударов.

До этого в турецкой Анталье случилось страшное ДТП с автобусом: машина не вписалась в поворот в районе Дошемеалты и опрокинулась в кювет. Авария унесла жизни восьми человек, еще 26 пассажиров получили травмы.

Кроме того, в Мюнхене рейсовый автобус врезался в здание, в результате чего погибла 13-летняя девочка. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части, проломило изгородь и фасад. В аварии пострадали 18 человек.

Санкт-Петербург
автобусы
ДТП
зима
