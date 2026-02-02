Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:46

Как оладьи остаются пышными даже после остывания: простые правила, которые делают тесто идеальным каждый раз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие сталкивались с разочарованием: оладьи на сковороде выглядят пышными, а в тарелке моментально опадают. Причина вовсе не в мастерстве хозяйки, а в нескольких важных нюансах приготовления теста. Исправив их, можно всегда получать воздушные, румяные и аппетитные оладьи.

Главная ошибка — холодные продукты. Молоко, кефир и яйца должны быть комнатной температуры, иначе тесто не поднимется. Мука тоже требует точности: слишком много делает массу тяжёлой, а сахар утяжеляет её и мешает пышности. Не перемешивайте тесто слишком долго — достаточно венчиком до однородности. Обязательно добавляйте соду или другой разрыхлитель и дайте тесту настояться 15–20 минут, чтобы структура стала оптимальной. Жарьте оладьи на среднем огне, тогда они будут румяными и не осядут после снятия со сковороды.

Ранее сообщалось, что даже хозяйка без кулинарных навыков сможет приготовить праздничную выпечку. Королевская ватрушка — лучший вариант. Ее рассыпчатое песочное тесто и нежная творожная начинка с лимонной цедрой покорят всех без исключения. Готовится несложно, а выглядит как из кондитерской.

Проверено редакцией
Читайте также
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Ресторанный вкус из простой пачки макарон: нежная сырная подлива, которая делает обычный ужин по-настоящему особенным
Общество
Ресторанный вкус из простой пачки макарон: нежная сырная подлива, которая делает обычный ужин по-настоящему особенным
Секрет сочных чебуреков без лишних хлопот: простой кухонный трюк, о котором молчат даже опытные хозяйки
Общество
Секрет сочных чебуреков без лишних хлопот: простой кухонный трюк, о котором молчат даже опытные хозяйки
Печенье «Три стакана»: без яиц, без дрожжей и без лишних трат!
Семья и жизнь
Печенье «Три стакана»: без яиц, без дрожжей и без лишних трат!
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана
Трамп пригрозил иском ведущему «Грэмми» за шутку об Эпштейне
«ВКонтакте» изучила медиапривычки разных поколений
Медведев заявил, что распад СССР никому не принес облегчения
В Кремле не стали разъяснять статус энергетического перемирия
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.