Как оладьи остаются пышными даже после остывания: простые правила, которые делают тесто идеальным каждый раз

Как оладьи остаются пышными даже после остывания: простые правила, которые делают тесто идеальным каждый раз

Многие сталкивались с разочарованием: оладьи на сковороде выглядят пышными, а в тарелке моментально опадают. Причина вовсе не в мастерстве хозяйки, а в нескольких важных нюансах приготовления теста. Исправив их, можно всегда получать воздушные, румяные и аппетитные оладьи.

Главная ошибка — холодные продукты. Молоко, кефир и яйца должны быть комнатной температуры, иначе тесто не поднимется. Мука тоже требует точности: слишком много делает массу тяжёлой, а сахар утяжеляет её и мешает пышности. Не перемешивайте тесто слишком долго — достаточно венчиком до однородности. Обязательно добавляйте соду или другой разрыхлитель и дайте тесту настояться 15–20 минут, чтобы структура стала оптимальной. Жарьте оладьи на среднем огне, тогда они будут румяными и не осядут после снятия со сковороды.

