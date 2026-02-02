«Моя цель — помогать русскому миру»: как финский депутат бежал в Россию

Финский политик Ано Туртиайнен стал беженцем в России. Кто он такой, почему против него открыли уголовное дело в Финляндии, как он бежал в РФ?

Как финский политик стал беженцем в России

В феврале 2026 года бывший депутат эдускунты (парламента Финляндии) Ано Туртиайнен вместе с женой получили удостоверения беженцев и теперь могут легально оставаться на территории России.

Туртиайнен рассказал, что вынужден был уехать из Финляндии из-за преследования властей и опасений за личную безопасность. По его словам, притеснения со стороны полиции усилились в 2025 году.

По словам Туртиайнена, сейчас он связывает свое будущее с Россией.

«Моя мечта — это гражданство России. Моя цель — помогать русскому миру моими знаниями и опытом в спорте, бизнесе и политике», — приводит его слова Telegram-канал RT.

С просьбой о предоставлении политического убежища финский политик обратился в ноябре, когда у него подходила к концу российская виза. 29 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что Туртиайнен и его супруга Минна Марита получили статус беженцев в России.

Чем известен Ано Туртиайнен, почему против него возбудили дело в Финляндии

Ано Туртиайнен — известный финский пауэрлифтер. В 2002 году, вернувшись в спорт после отстранения по обвинению в приеме допинга, он поставил рекорд в становой тяге, подняв 405,5 кг.

Парламент Финляндии Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2010-х годах он пошел в политику и сначала избрался в муниципальный совет коммуны Юва, а в 2019 году — в парламент Финляндии от партии «Истинные финны».

Финское издание Yle пишет, что 29 января суд должен был рассмотреть уголовное дело против Туртиайнена по обвинению в «разжигании ненависти к группе населения». Поскольку с ним не удалось связаться, экс-депутата сочли не явившимся на слушания, заседание было отменено, и новая дата слушания назначена на 6 мая 2027 года.

Туртиайнен обвиняется в том, что в 2020 году, будучи депутатом от партии «Истинные финны», он назвал чернокожих «трубочистами» и опубликовал уничижительное изображение афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая 2020 года от передозировки наркотиков во время задержания полицией в Миннеаполисе. Из-за скандала после этой публикации Туртиайнен был исключен из партии «Истинные финны» и создал собственную партию «Власть — народу».

Партия выступала против вступления Финляндии в НАТО и за сохранение отношений с Россией после начала СВО. Однако оттуда политика-пауэрлифтера также исключили в 2023 году из-за «пророссийских взглядов»: так, он утверждал, что «русские и финны — один народ».

Туртиайнен подчеркивал, что был одним из семи депутатов, проголосовавших против членства Финляндии в Североатлантическом альянсе. После этого, по его словам, жизнь его семьи существенно осложнилась.

«Полиция неоднократно появлялась возле нашего дома, дачи и офисов в течение этого года. Недавно участились угрозы членам семьи и странное поведение полиции, что вынудило нас покинуть Финляндию», — поделился Туртиайнен в видеообращении.

Кроме того, по данным Yle, за Туртиайненом числятся значительные долги, часть которых связана с его предпринимательской деятельностью.

