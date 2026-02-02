Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:21

«Капля в море»: военэксперт о планах наемников из Аргентины вступить в ВСУ

Военэксперт Кнутов: наемники из Аргентины не спасут ВСУ от провалов на фронте

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Аргентинские наемники не смогут предотвратить неудачи Вооруженных сил Украины на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, латиноамериканские бойцы столкнутся с фатальными последствиями на линии боевого соприкосновения.

Это капля в море. Аргентинское подразделение тут же бросят на наиболее сложный участок, где все разваливается и трещит, где просто измотанные украинские солдаты уже не в состоянии держать линию обороны. Либо их используют в качестве пушечного мяса. ВС РФ их перебьют за короткое время, и все на этом закончится. Часть из них попытается сбежать, часть погибнет. А некоторые попытаются перебраться в другие подразделения, чтобы оказаться в тылу, а не на передовой, — высказался Кнутов.

Ранее сообщалось, что группа аргентинских наемников планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». В одной из соцсетей перуанский вербовщик связался с человеком, координирующим формирование группы аргентинцев. Он сообщил, что сейчас идет подготовка необходимых документов.

