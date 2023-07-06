Турагент рассказал, как сэкономить на отдыхе в Турции Глава турагентства «Мир»: сэкономить на поездке в Турцию можно лишь спланировав ее заранее

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Единственным способом для россиян сэкономить при поездке в Турцию на фоне ослабления рубля является планирование отдыха заранее, хотя бы за полгода, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель турагентства «Мир» Дмитрий Мир. Он пояснил, что в Турции формируют цены на лето следующего сезона в ноябре, поэтому дешевле, чем в последний месяц осени, отдых уже не обойдется.

Ослабление рубля и резкое подорожание отдыха в Турции приводит к выводу, что единственный способ сэкономить — продумывать поездку заранее, хотя бы за полгода, — сказал турэксперт.

Он подчеркнул, что если курс укрепится в два раза, то стоимость, безусловно, изменится, однако спрогнозировать такой исход невозможно.

Горящие туры — это миф, который используют маркетологи. Так что при возможности лучше отправляться в отпуск вне сезона, например в конце августа и начале сентября, — подчеркнул Мир.

Эксперт добавил, что дешевле обойдутся поездки в турецкие отели небольшого класса.

Тем временем издание Ekonomigazetesi сообщило, что турецкий отдых для российских путешественников превращается в очень дорогостоящее мероприятие. Если раньше средняя цена отдыха для россиян в Турции составляла около 200 тысяч рублей, то теперь этот показатель увеличился до 300–400 тысяч рублей.

О росте цен на отдых в Турции обратила внимание и экс-ведущая программы «Дом-2» Ксения Бородина. Она рассказала, что арендовала для совместного отдыха с детьми виллу в турецком городе Бодрум, а цены на проживание и рестораны заметно выросли.