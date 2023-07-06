«Ужас просто»: Ксения Бородина пожаловалась на дороговизну в Турции Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на высокие цены отдыха в Турции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина

Экс-ведущая программы «Дом-2» Ксения Бородина отреагировала на рост цен во время отпуска в Турции. По ее словам, владельцы отелей начали поднимать стоимость проживания из-за повышения курса американской валюты. В связи с этим число отдыхающих из России на турецких курортах заметно уменьшилось, сообщила Бородина в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Ксения Бородина рассказала, что арендовала для совместного отдыха с детьми виллу в турецком городе Бодрум, и отметила, что в этом году цены на проживание и рестораны заметно выросли.

Отели в Бодрум обычно переполнены, но в этот раз я такое не вижу. Цены — «просто космос, Стас, ты просто космос», — сообщила Бородина в своем блоге.

Телеведущая добавила, что курс — «это ужас просто».

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