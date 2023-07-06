Экономист спрогнозировал курс доллара к концу 2023 года Финансовый аналитик Разуваев: курс доллара к концу 2023 года составит около 65 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара к концу 2023 года составит 65 рублей за единицу, предположил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Экономист отметил, что к текущему ослаблению российской валюты стоит относиться спокойно.

Курс [сейчас] не очень комфортный для тех, кто едет за границу. После девальвации 2014-го у нас доллар в широком коридоре 50–80 рублей за единицу. Думаю, к концу года курс доллара составит 65 рублей за единицу, он укрепится за счет повышения ЦБ РФ ключевой ставки, с бюджетным дефицитом и торговым балансом будет получше, — добавил Разуваев.

По его мнению, «людям должно быть все равно», сколько стоит евро и доллар, и к нынешним изменениям нужно относиться спокойно.

Курс доллара сегодня на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта, таким образом, достигла очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теории заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.