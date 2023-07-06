В Турции заявили о тревожном сигнале из-за подорожания отдыха для россиян Ekonomigazetesi: Турция для российских туристов становится дороже Мальдив

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турецкий отдых для российских путешественников превращается в очень дорогостоящее мероприятие, отмечает издание Ekonomigazetesi. Если раньше средняя цена отдыха для россиян в Турции составляла около 200 тысяч рублей, то теперь этот показатель увеличился до 300-400 тысяч рублей.

На европейском рынке Турция теперь стоит примерно столько же, сколько и Греция, но дороже Испании. Для российских туристов Турция становится дороже Мальдив, и это тревожный сигнал, — говорится в материале издания.

Эксперты считают, что такой резкий рост цен может побудить российских путешественников рассматривать альтернативные направления для отдыха, такие как Египет. Кроме того, специалисты предупреждают, что из-за высоких цен европейские туристы также могут начать искать другие варианты, отдавая предпочтение конкурирующим туристическим направлениям.

Ранее сообщалось, что Анапа и ее окрестности остаются излюбленным местом отдыха россиян, особенно семей с детьми. Изучив отзывы тех, кто уже побывал на черноморском курорте в этом году, NEWS.ru узнал, что туристы говорят о ценах, море, пляжах и поведении соотечественников.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что срок идеального отпуска должен составлять не менее 21 дня, так как это время является средним для адаптации организма. Он отметил, что в советское время не просто так профилактические путевки выдавались на 14 дней, а лечебные — на 21 день.