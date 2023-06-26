Доктор назвал идеальный срок для отпуска Доктор медицинских наук Шафалинов назвал 21 день идеальным сроком для отпуска

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Срок идеального отпуска должен составлять не менее 21 дня, так как это время является средним для адаптации организма, рассказал доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. В разговоре с «Царьградом» он отметил, что в советское время не просто так профилактические путевки выдавались на 14 дней, а лечебные — на 21 день.

Не зря в советское время профилактические путевки давали на 14 дней, а лечебные — на 21. Потому что 21 день — это средний срок адаптации организма. <...> Детишек тем более лучше возить, допустим, на юг на 21 день или больше. А такие вылазки на одну неделю — это просто способ переключить внимание с одного места на другое, — подчеркнул Шафалинов.

По словам специалиста, с медицинской точки зрения недельный отпуск представляет собой просто смену обстановки. Особенно такая поездка будет не слишком полезна для детского организма. Перед отпуском Шафалинов порекомендовал пройти обследование. Кроме того, стоит посещать врачей не менее раза в год, напомнил специалист.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупредила, что во время отдыха в жарких странах основными опасностями, подстерегающими туриста, являются солнечный ожог, простуда или отравление. По ее словам, иногда проблемы могут быть достаточно серьезными и потребовать продолжительного лечения.