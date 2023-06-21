Терапевт перечислила основные опасности на отдыхе Терапевт Чернышова назвала ожоги, простуды и отравления основными опасностями на отдыхе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время отдыха в жарких странах основными опасностями, подстерегающими туриста, являются солнечный ожог, простуда или отравление, рассказала в разговоре с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, иногда проблемы могут быть достаточно серьезными и потребовать продолжительного лечения

Как отметила специалист, солнечные ожоги возглавляют список наиболее распространенных проблем, с которыми люди сталкиваются на отдыхе. Чтобы избежать этой неприятности, врач посоветовала обязательно пользоваться солнцезащитными кремами и выходить на пляж до 11 утра либо ближе к вечеру, когда интенсивность солнечных лучей не максимальная.

Также люди на отдыхе часто простужаются, даже в самых жарких странах. Потому что слишком сильно охлаждает кондиционер или есть сквозняки. Кроме того, напиток со льдом может оказаться слишком холодным. Человек его быстро выпил, переохладился и заболел, — продолжила терапевт.

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Врач также призвала избегать напитков со льдом, так как его происхождение обычно неизвестно, и он может содержать вредные микроорганизмы.

Третьей опасностью, с которой можно столкнуться в отпуске, — кишечные инфекции и пищевые отравления. Обычно это происходит из-за испортившейся или приготовленной с нарушением санитарных норм пищи, в основном так называемой уличной еды. Поэтому питаться лучше в проверенных местах с хорошей репутацией и достаточным санитарным контролем.

Знакомство с местной экзотической кухней лучше осуществлять поэтапно, порекомендовала Чернышова. По ее словам, в первые два-три дня после прилета нужно выбирать более-менее привычные и нейтральные блюда, и только потом постепенно переходить к зкзотике.

Быстрый переход на экзотические, жирные, острые блюда, которые непривычны для организма, может привести к развитию гастрита или панкреатита и серьезно ухудшить отпуск, — предупредила эксперт.

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