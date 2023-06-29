«В море тонны водорослей, цены дикие»: стоит ли отдыхать в Анапе в 2023-м Отдыхающие на черноморском курорте рассказывают об отелях, цветении воды и жалуются на соотечественников

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Люди фотографируются в море в Анапе

Анапа и ее окрестности остаются излюбленным местом отдыха россиян, особенно семей с детьми. NEWS.ru изучил отзывы тех, кто уже побывал на черноморском курорте в этом году, и узнал, что они говорят о ценах, море, пляжах и поведении соотечественников.

Что россияне пишут про чистоту пляжей и цену жилья в Анапе

Россиянин с ником Ivanov1976 на форуме Otzovik признался, что недоволен высокими ценами на аренду жилья и грязным побережьем: «Забитый людьми пляж, относительно дешевая еда, дорогой съем. Обычный курорт вроде как, но ценник за последнее время поднялся настолько, что уже начинаешь задумываться о выборе Турции. Пляж достаточно грязный, может быть, я попал после шторма, но я не думаю, что в обычное время там намного чище. Если есть возможность выбрать, например, Геленджик, я бы начал рассматривать его».

Пользователь Elena M. написала на tonkosti.ru о том, что в Анапе много мусора: «Контингент отдыхающих — пьют безбожно, несмотря на детей, кругом мат, бесконтрольно бесящиеся и орущие дети, народу очень много... С учетом уровня культуры этого быдла — везде мусор, пакеты, бычки, бутылки. Море все в тине: ее не чистят, она начинает вонять, и образуется много мошек».

Откуда берутся грязь и мусор

Юзер Аморе7 на форуме Otzovik отметила, что приезжала в Анапу четырежды, и всякий раз море было разным: «И чистейшее в августе, и немного с водорослями, и теплое, и ледяное в июле, и однажды совсем как зеленый кисель: четыре дня не купались, только в бассейне. Но это как повезет и, как я поняла, не связано с определенным месяцем. Если у берега водоросли, можно взять катамаран и отплыть подальше, там точно чистая вода».

Пользователь Мария, которая побывала в курортном поселке Витязево в этом году, уверена, что мусор на пляжах Анапы появляется из-за туристов. По ее словам, сам этот населенный пункт «ухоженный, но это только в центре или на территории общественных парков и пансионатов». А если немного отойти в сторону, то «стройка, грязь и мусор», что «очень расстраивает».

Фото: Shutterstock Отдых в Анапе

«Самое главное, этот мусор бросают туристы. Сама наблюдала, как многие оставляют свои пакеты с мусором, просто сворачивая за угол. Беда наших курортов в самих нас, к сожалению. Культура отдыха „дикарем“ и породила эти дикие привычки. Но изменения в лучшую сторону явно есть, люди начинают более осознанно себя вести, понимать, что изменения начинаются с нас самих», — написала она.

«Решили уехать уже на следующий день»

Проход к морю через рыночные ряды в курортном поселке Сукко пользователь alekstour2010 назвал «ужасом». По его словам, в утренние часы (с 08:00 до 09:00) там разрешен въезд транспорта торговцев в данную пешеходную зону. Это, по его словам, является «стопроцентной угрозой для вашего здоровья, так как никто из водителей не собирается уступать пешеходам, а просто наезжают на людей, если не отбежать вовремя».

«Так случилось с нами. Кроме наезда автомобилем, поступила куча оскорблений и угроз со стороны водителя с регистрационными номерами Армении. Администрация Сукко не считает, видимо, нужным беспокоиться о туристах, а переживает о торговцах, которые, по большому счету, не должны ездить в месте, где проходит большое количество людей», — возмущается турист.

Мужчина добавил, что «приехав на отдых на неделю, решили уехать из Сукко уже на следующий день».

Что отдыхающие думают об отелях Анапы

Недавно вернувшаяся из Анапы Мария поделилась, что в городе имеются достойные гостиницы для отдыха: «Новый, красивый и современный. Небольшой, не дизайнерский бутик-отель, но я не ожидала, что в Анапе есть отели с таким отличным уровнем сервиса, хорошим питанием и бассейном. Бассейн в отеле — вообще отдельная фишка, все недостатки моря, а у Черного моря хватает недостатков, закрашиваются наличием бассейна. В отеле очень внимательный персонал, меня даже поздравили с днем рождения, фрукты и шампанское в номер с открыткой, очень приятно».

Фото: Shutterstock Отдых в Анапе

Однако девушка осталась недовольна маленькой территорией отеля и отсутствием приватности: «Хозяева отеля стараются поддерживать активности, устраивать праздники детям, пенные вечеринки для всех, но, получается, у тебя нет выбора и ты всегда участвуешь в этом хороводе ростовых игрушек Хагги Вагги. Все эти шоу экспериментов, песни и пляски начинают утомлять, поэтому после завтрака старались всегда сбежать на пляж».

Пользователь Аморе7 отметила, что в Анапе сдается жилье на любой вкус и кошелек. Но важно и выбрать выгодное местоположение: «Я поняла, что надо жить ниже от Южного проспекта к морю, а всё, что выше, уже далековато. Многие гостиницы построены в греческом стиле, очень радуют глаз. Конечно, это точечная застройка».

Когда начинается сезон в Анапе

Сезон в Анапе начинается с 15 июня и заканчивается в конце августа, рассказал NEWS.ru президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Какая есть альтернатива отдыху в Анапе

По мнению Сергея Голова, хорошей альтернативой для российского туриста может стать Абхазия: «Это тоже Черное море. В России кроме отдыха на Черном море ничего нет. Азовское еще есть, но сейчас туда не попасть из-за боевых действий. Есть Крым, но при нынешней ситуации добираться туда очень сложно. Из-за СВО мы ограничены в транспортной доступности. Сейчас люди предпочитают Анапу. Я бы сказал, что они вынуждены там отдыхать, потому что сейчас отдых за границей стоит в десятки раз дороже».

Также Голов отметил, что Анапа является самой демократичной по расценкам из российских курортов. Чуть выше по стоимости Крым, а самым дорогим местом отдыха в РФ, уверен эксперт, можно считать в Сочи.

Когда море в Анапе начинает цвести

В 2023 году море в Анапе начало цвести уже с конца мая. Обычно в Черном море этот природный процесс начинается немного попозже, именно в разгар курортного сезона. Из-за жары морская водоросль под названием камка начинает активно разрастаться и заполонить собой побережья.

Цветение моря в Анапе прекращается каждый год в разное время в зависимости от температуры. Иногда зеленая тина исчезает уже в конце лета, а иногда остается до октября. При температуре воды ниже +15 градусов морская водоросль исчезает.

Фото: Shutterstock Отдых в Анапе

Как пишет «Комсомольская правда», море без тины на центральном пляже Анапы можно увидеть до конца июня и со второй половины сентября. При этом службы благоустройства стараются приводить побережье в порядок, поэтому центр города от водорослей чистят чаще остальных пляжей. Каждый день с центрального побережья вывозится несколько тонн камки. Но во второй половине дня ее снова становится много.

«В районе села Витязево и Пионерского проспекта берег тоже песчаный. Поэтому море и здесь цветет, но уже не сильно, как в центре Анапы. Специалисты предполагают, что водоросли заполоняют берега Витязево меньше из-за близости к открытому морю. По времени зеленый кисель болтается по-разному — от нескольких дней до нескольких недель», — уточняет издание.

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