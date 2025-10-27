Трюк со штрейзелем для нереального десерта — готовим ароматные яблочные кексы

Эти кексы стали нашим семейным открытием, когда мы с дочкой искали рецепт для совместной готовки в дождливую субботу. Аромат корицы и яблок, разносящийся по кухне, создал такую уютную атмосферу, что теперь это наш традиционный рецепт для выходных. Дочка особенно любит готовить штрейзель — ей нравится руками превращать масло и муку в ароматную крошку.

Готовлю так: сначала смешиваю сахар (100 г) с яйцами (2 шт.), добавляю мягкое сливочное масло (120 г), кефир (150 мл) и вареное сгущенное молоко (130 г). Постепенно ввожу муку (330 г) с разрыхлителем (1 ч. л.), солью (0,5 ч. л.) и корицей (1 ч. л.). Очищенные яблоки (300 г) нарезаю небольшими кубиками и аккуратно вмешиваю в тесто. Для штрейзеля рукой перетираю холодное масло (30 г) с мукой (50 г), сахаром (10 г) и щепоткой соли до состояния крошки. Тесто раскладываю по формочкам, сверху обильно посыпаю штрейзелем и выпекаю около 25 минут при 180 градусах. Когда кексы готовы, мы с дочкой всегда пьем с ними чай, обсуждая прошедшую неделю.

