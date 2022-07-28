В 13 не рано: в России предложили снизить легальный возраст трудоустройства Для подростков работа — это возможность приобрести знания и провести время с пользой

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По данным Росстата, уровень безработицы среди молодежи 15–19 лет в конце 2019 года составил 22,1% (в 4,7 раза выше общего уровня безработицы), а среди молодежи 20–24 лет — 15,1% (в 3,2 раза выше общего уровня безработицы). Чтобы повысить востребованность молодых людей на рынке, трудовую деятельность нужно начинать в подростковом возрасте. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает внедрить ее и в России. NEWS.ru ознакомился с его проектом.

Валерию 13 лет, и он мечтает о велосипеде. Но у мамы нет возможности его купить. Крупный и сильный не по годам мальчик хотел устроиться летом на работу. Кем угодно: хоть объявления клеить, хоть грузы носить, хоть официантом. Чтобы накопить на мечту. Но ни один работодатель не смог его трудоустроить. По закону с согласия родителей получить работу можно с 14 лет. Придется ждать еще год. Мама жалуется: лето в разгаре, ее сын уже не знает, куда себя деть. В последние несколько недель связался с ребятами постарше. Она находила у него сигареты. «Лучше бы уж работал», — разводит руками женщина.

В России нужно создавать новые возможности для трудоустройства подростков. Раннее начало трудовой деятельности «замотивирует их набираться опыта еще до получения полного среднего образования», убежден автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. К тому же работа подростков дисциплинирует, у них будет меньше свободного времени на деструктивное поведение. Это выгодно и для экономики в целом: увеличится доля населения, вовлеченного в трудовую деятельность.

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Необходимо снизить легальный возраст для вступления в трудовые отношения с 14 лет до 13 лет (с согласия родителей/опекунов) и с 16 лет до 15 лет (самостоятельно), считает Дмитрий Давыдов. Он уверен — многие дети уже в 13 лет вполне способны работать. А чтобы компании были заинтересованы в трудоустройстве несовершеннолетних, Давыдов предлагает им выделять субсидии в течение 6–12 месяцев. Но только при условии дальнейшего сохранения рабочего места или участия в социально значимом проекте.

Государство выделяет огромные средства на поддержку среднеспециального образования и помощь безработным. Часть этого бюджета может быть направлена и на программу увеличения рабочих мест для обучения подростков, поскольку она решает аналогичные задачи. Благодаря господдержке предприниматели будут мотивированы брать юного новичка и взращивать из него специалиста. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Работающие подростки должны быть освобождены от взносов по социальному страхованию, а также от всех налогов, если их доход не превышает двойного размера МРОТ. Также необходимо отменить занижение нормы часов в день и в неделю при совмещении учебы с работой, оставив лишь общий возрастной лимит, сообщает автор проекта «20 идей по развитию России».

Опыт других государств показал, что трудоустройство подростков выгодно как им самим, так и работодателям. Чтобы повысить востребованность молодежи на рынке труда, многие развитые страны делают ставку на институт ученичества на рабочем месте, вовлекая в него несовершеннолетних.

В Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Норвегии от 30% до 70% учащихся средних школ задействованы в трудовых отношениях по так называемой системе «дуального» профессионального образования, когда совмещается обучение в школе с обучением на работе.

Швейцарская модель заслуженно является «золотым стандартом» в этой области. Еще 20 лет назад там был принят закон, который обязал региональные власти поддерживать трудоустройство подростков. Рабочие места для них предусмотрены в сфере общественного питания, высоких технологий, программировании. По данным на 2019 год, средний годовой доход предпринимателя от найма одного молодого стажера за вычетом его зарплаты и всех сопутствующих расходов составил три тысячи франков. Обучение подростков на рабочем месте формирует всю систему образования в Швейцарии. Две трети школьников в возрасте 14–15 лет выбирают этот путь, и через 2–4 года они уже становятся востребованными специалистами. Работать в этой стране разрешено с 13 лет.

Идея была направлена органам российской власти, и был получен ответ. Заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Денис Шамгунов сообщил, что распоряжением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 года № 3581-р уже утверждена долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Ее целью является создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи в условиях трансформационных процессов на рынке труда.

Заместитель директора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Татьяна Маленко сообщила Давыдову, что его предложения рассмотрены. Она отметила, что согласно части первой статьи 63 Трудового кодекса Российской Федерации заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Детей допускается привлекать к работе лишь в некоторых сферах — это кинематография, театральные и концертные организации. И то — с согласия одного из родителей или опекунов. Установленные Трудовым кодексом ограничения на трудоустройство лиц, не достигших возраста 16 лет, направлены в первую очередь на охрану их здоровья и нравственности, предоставление им возможности получения образования, а также на реализацию требований международного права.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек в 13 лет — уже взрослый и сознательный, он вполне может работать, но при условии наставничества со стороны старших, сообщил NEWS.ru общественный деятель, предприниматель Владимир Михайлов. По его мнению, важно, чтобы человека приучили к труду с малых лет и он любил и хотел работать. При этом важно продумать юридические риски, например, кто будет отвечать за ребенка, если он получит травму. Необходимо составить список профессий, разрешенных для подростков, с минимальными рисками для их здоровья и развития.

Работать с ранних лет — это не просто важно, а очень важно. Сегодня молодёжь стала более зажатой, хуже адаптируется к жизни. А трудоустройство поможет им в социализации, адаптации, сообщила NEWS.ru предприниматель Карина Ерчкова. Но такая инициатива приживется лишь в одном случае — если родители не будут слишком оберегать своих детей. Именно они должны понимать, как важно зарабатывать деньги с малых лет. Большинство успешных людей прошли этот путь — работали с очень раннего возраста.

В первую очередь важно понять, чего хочет подросток сам, как он себя чувствует, достаточно ли у подростка сил, какие перед собой ставит цели и как планирует будущее. Задача родителей — получить информацию, помочь и направить в нужное русло подростковый потенциал. Главное — не мешать, сообщает она.

Реализация инициативы Дмитрия Давыдова позволит существенно улучшить качество жизни россиян. Автор проекта надеется на законодательную поддержку со стороны государства.