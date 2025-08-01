Трубочки из лаваша с яйцами и сыром! Вкусный завтрак за 15 минут

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром! Вкусный завтрак за 15 минут

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — идеальный завтрак! Эти золотистые рулетики с нежной начинкой готовятся за 15 минут и станут любимым вариантом полезного перекуса. Хрустящие снаружи и мягкие внутри — пальчики оближешь!

Ингредиенты (на 4 порции)

Лаваш тонкий — 4 квадрата (12 × 12 см)

Яйца вареные — 2 шт.

Сыр твердый — 40 г

Сметана 15% — 30 г

Масло подсолнечное — 2 г

Укроп — 5 веточек

Соль — по вкусу

Приготовление

Натрите яйца и сыр на мелкой терке. Добавьте рубленый укроп, сметану и соль, перемешайте. Разрежьте лаваш на полоски шириной примерно 15 см. На край лаваша выложите 2 ст. л. начинки. Смочите противоположный край водой, сверните плотной трубочкой. Обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до хруста.

Пищевая ценность (1 трубочка): калории — 120, белки — 8 г, жиры — 6 г, углеводы — 8 г.

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