Трубочки из лаваша с яйцами и сыром! Вкусный завтрак за 15 минут

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — идеальный завтрак! Эти золотистые рулетики с нежной начинкой готовятся за 15 минут и станут любимым вариантом полезного перекуса. Хрустящие снаружи и мягкие внутри — пальчики оближешь!
Ингредиенты (на 4 порции)
- Лаваш тонкий — 4 квадрата (12 × 12 см)
- Яйца вареные — 2 шт.
- Сыр твердый — 40 г
- Сметана 15% — 30 г
- Масло подсолнечное — 2 г
- Укроп — 5 веточек
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Натрите яйца и сыр на мелкой терке. Добавьте рубленый укроп, сметану и соль, перемешайте. Разрежьте лаваш на полоски шириной примерно 15 см. На край лаваша выложите 2 ст. л. начинки. Смочите противоположный край водой, сверните плотной трубочкой.
- Обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до хруста.
Пищевая ценность (1 трубочка): калории — 120, белки — 8 г, жиры — 6 г, углеводы — 8 г.
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