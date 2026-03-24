Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 07:30

Тру сыр прямо в сковородку и заливаю яйцами — проще завтрака не придумаешь: засекайте 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сырная лепешка с яйцом и лавашом — это гениальный завтрак, который покорит вас своей простотой и вкусом. Засекайте, на приготовление хватит пяти минут!

Хрустящий лаваш, нежное яйцо и расплавленный тягучий сыр создают идеальное сочетание, которое заряжает энергией на все утро. Проще рецепта не придумаешь, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления понадобится: лист тонкого лаваша, 2 яйца, 50 г твердого сыра, соль, перец, немного растительного масла.

Рецепт: разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Натрите сыр прямо на сковороду, распределяя его равномерным слоем. Когда сыр начнет плавиться, взбейте яйца вилкой с солью и перцем и залейте ими расплавленный сыр. Сверху сразу положите лист лаваша и слегка прижмите его руками, чтобы он прилип. Жарьте 1-2 минуты, пока яйцо не схватится, затем аккуратно переверните лепешку и обжарьте с другой стороны еще 1-2 минуты до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить фриттату — итальянский омлет из картошки.

Проверено редакцией
Читайте также
Заливаю кабачок и помидоры яйцом — завтрак готов: сытное блюдо за 15 минут не сказка, а реальность
Разрыхлитель больше не покупаю: делаю сама из трех ингредиентов — пышные бисквиты растут на глазах
Едим тазиками и худеем: рабочий рецепт идеального салата
Беру марлю и заварку — через час на тарелке яйца с космическими переливами: галактическое чудо на Пасху
Вместо надоевшей яичницы: фриттата по-испански — сытно, ярко и готовится за считаные минуты
завтраки
рецепты
яйца
омлеты
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известного циркача просят арестовать после смертельного пожара в Москве
Российские войска расширили зону контроля у Константиновки
«Мы сделали все с нуля»: возлюбленный Лерчек о запуске с ней нового бренда
Жителей российского региона предупредили о лавиноопасной ситуации
Россиянам назвали фразы-маркеры, которые используют мошенники
В ЕС рассказали о сделках на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа
Фон дер Ляйен проговорилась об операциях австралийской разведки
В квартире на популярном азиатском курорте обнаружили тело россиянина
Челябинские школьницы сделали мошенников богаче на 10 млн рублей
«Очень переживают»: приостановка турпотока из РФ встревожила три страны
Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах на украинских полигонах
Россиянам рассказали, чем заменить декоративную штукатурку и микроцемент
Москвичей предупредили о перекрытиях дорог в центре города
Особый план Киева и перестрелки с дезертирами: новости СВО на утро 24 марта
Стало известно, на что пошло командование ВСУ из-за нехватки локомотивов
Три воздушные цели сбиты над российским городом
В Ивановской области задержали подозреваемых в финансовых махинациях
WSJ выяснила, какая страна близка к вступлению в войну с Ираном
В Турции высказались о подготовке еще одного раунда переговоров по Украине
Мошенники начали использовать схему с письмом от Минтруда
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.