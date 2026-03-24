Тру сыр прямо в сковородку и заливаю яйцами — проще завтрака не придумаешь: засекайте 5 минут

Тру сыр прямо в сковородку и заливаю яйцами — проще завтрака не придумаешь: засекайте 5 минут

Сырная лепешка с яйцом и лавашом — это гениальный завтрак, который покорит вас своей простотой и вкусом. Засекайте, на приготовление хватит пяти минут!

Хрустящий лаваш, нежное яйцо и расплавленный тягучий сыр создают идеальное сочетание, которое заряжает энергией на все утро. Проще рецепта не придумаешь, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления понадобится: лист тонкого лаваша, 2 яйца, 50 г твердого сыра, соль, перец, немного растительного масла.

Рецепт: разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Натрите сыр прямо на сковороду, распределяя его равномерным слоем. Когда сыр начнет плавиться, взбейте яйца вилкой с солью и перцем и залейте ими расплавленный сыр. Сверху сразу положите лист лаваша и слегка прижмите его руками, чтобы он прилип. Жарьте 1-2 минуты, пока яйцо не схватится, затем аккуратно переверните лепешку и обжарьте с другой стороны еще 1-2 минуты до золотистого цвета.

