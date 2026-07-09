Трижды переделывал этот рецепт запеканки, пока не добился идеального вкуса, — делюсь финальной версией

Трижды переделывал этот рецепт запеканки, пока не добился идеального вкуса, — делюсь финальной версией

Долго искал рецепт запеканки, которая не оседает и не превращается в резину. Нашел этот — с манкой, сметаной и воздушной текстурой.

Ингредиенты

Творог — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 5 ст. л., манка — 3 ст. л., сметана — 150 г, сливочное масло — 50 г, ванилин — 1/2 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала растираю творог с яйцами и сахаром до однородности. Отдельно смешиваю манку со сметаной и оставляю набухать на 15 минут — это главный секрет нежности. Соединяю обе массы, добавляю растопленное масло, ванилин и щепотку соли.

Выливаю в форму и отправляю в духовку на 40 минут при 180 градусах. Самое сложное — не открывать дверцу первые 20 минут, иначе запеканка осядет. Готовую поливаю сметаной или вареньем. Идеальный завтрак, который не надоедает.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Манка не чувствуется вообще, а сметана дала ту самую кремовую текстуру, за которой я гонялся годами. Рекомендую подавать теплой, полив сгущенкой, — улетает со стола за минуту.