Трихолог объяснила, как защитить волосы от опасного воздействия солнца Трихолог Егорова: в жаркий период лучше скрывать волосы под кепкой или панамой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Солнце выжигает и портит волосы, поэтому для их защиты россиянам стоит прятать их под кепкой или панамой в жару, заявила трихолог Татьяна Егорова в разговоре с «ФедералПресс». По ее мнению, летом можно ходить и без головного убора, однако после этого следует коротко постричься.

Солнце портит волосы и выжигает их, так что стоит быть очень осторожными. Летом можно ходить без головного убора, но потом нужно просто пойти постричься коротко, — рассказала Егорова.

По ее словам, при прямом воздействии солнечных лучей чешуйки волос раскрываются, это оказывает на них негативный эффект. Для защиты волосяного покрова Егорова порекомендовала воспользоваться кепками, шляпами, панамами или платками. При этом в вечернее время, отметила трихолог, головной убор можно снять и распустить волосы.

Ранее трихолог Ольга Малахова рассказала, к каким последствиям может привести игнорирование перхоти. По ее словам, сама по себе перхоть может являться следствием себорейного дерматита. В том случае, если человек запустит ситуацию и перестанет вычищать перхоть, воспалительное заболевание может перейти в тяжелую фазу.