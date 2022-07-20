Дерматолог объяснила, чем опасна перхоть для кожи головы Дерматолог Малахова заявила, что игнорирование перхоти может вызвать тяжелую форму дерматита

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Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала, к каким последствиям может привести игнорирование перхоти. По ее словам, сама по себе перхоть может являться следствием себорейного дерматита. В том случае, если человек запустит ситуацию и перестанет вычищать перхоть, воспалительное заболевание может перейти в тяжелую фазу. Об этом она поведала порталу «Москва 24».

Как уточняет специалист, перхоть представляет собой чешуйки омертвевшей кожи, которая появляется на голове, однако именно там она застревает в волосах. Обновление кожи происходит в среднем раз в месяц, и это нормальный процесс, однако повышенное выделение перхоти, по ее словам, говорит о появлении грибков.

Много крупных хлопьев появляется в случае, когда обновление кожи ускоряется в несколько раз. Одной из причин такого изменения становится активное размножение дрожжевых грибов, — отмечает дерматолог.

Сами же грибки появляются в результате повышенной выработки кожного сала, которая, в свою очередь, зачастую зависит от резкого увеличения мужских половых гормонов. Малахова утверждает, что если сальные железы длительное время будут находить в повышенном режиме, это может привести к тяжелому заболеванию кожи.

При себорее, кроме обильного отслоения частиц кожи, могут появиться очаги покраснения, жжение и зуд. В осложненных случаях себорейные проявления поражают кожу не только головы, но и любых участков тела, которые имеют волосяные фолликулы, — описывает процесс заражения врач.

В качестве средства борьбы с себорейным дерматитом Малахова предлагает воспользоваться специальными шампунями и тониками, содержащими эфирные масла чайного дерева, пиритион цинка, березовый деготь или салициловую кислоту.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан заявила, что репейное масло не стоит наносить на волосы, так как оно закупоривает волосяные фолликулы и препятствует нормальному газообмену. По ее словам, из-за этого волосы могут начать медленнее расти или и вовсе выпадать.