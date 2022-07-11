Дерматолог развеяла миф о пользе репейного масла для волос Дерматолог Жовтан развеяла миф о пользе репейного масла для волос

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Репейное масло не стоит наносить на волосы, так как оно закупоривает волосяные фолликулы и препятствует нормальному газообмену, заявила дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, из-за этого волосы могут начать медленнее расти или и вовсе выпадать.

Репейное масло наносится на кожу с целью якобы ожидаемого усиления роста, но на деле оно создает так называемую окклюзию — пленку, которая «закупоривает» волосяной фолликул и мешает нормальному газообмену. Из-за этого ухудшается общее состояние волос, их рост замедляется и даже может начаться процесс усиленного выпадения, — подчеркнула Жовтан.

По ее мнению, репейное масло принесет больше вреда, чем пользы, особенно если у человека есть недиагностированные заболевания кожи головы. Жовтан добавила: при злоупотреблении этим средством могут возникнуть перхоть и зуд. Чтобы улучшить здоровье волос, дерматолог порекомендовала сделать свой рацион более полноценным и сбалансированным, добавить в него блюда с содержанием полезных масел и других микроэлементов.

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