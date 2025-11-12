Три картофелины и горстка муки — пеку турецкие гезлеме с картошкой. Вкусные лепешки на завтрак или перекус

Гезлеме с картошкой — это та самая простая и невероятно душевная еда, которая пахнет детством и бабушкиной заботой. Тончайшие лепешки, хрустящие снаружи и мягкие внутри, с ароматной картофельной начинкой — это больше чем просто перекус. Это целая история, которую рассказывают поколения, рецепт, передаваемый из рук в руки, от матерей к дочерям. Каждая хозяева готовит их по-своему, но суть остается неизменной — тепло, щедрость и умение превращать самые простые продукты в кулинарное чудо.

Для теста вам понадобится 2 стакана муки, 1 стакан теплой воды, щепотка соли и столовая ложка растительного масла. Для начинки: 4-5 отварных картофелин, 1 луковица, соль, перец и сливочное масло. Замесите эластичное тесто из муки, воды, соли и масла, дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем. Для начинки разомните отварной картофель, добавьте мелко нарезанный обжаренный лук, посолите и поперчите. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый тонко раскатайте в круг. На одну половину круга выложите картофельную начинку, накройте второй половиной и плотно защипите края. Обжаривайте на сухой сковороде с обеих сторон до золотистых пятен, смазывая готовые лепешки сливочным маслом.

