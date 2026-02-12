Тревел-блогер рассказала, когда можно увидеть цветение сакуры в Японии Тревел-блогер Ансталь: сакура в Японии цветет в апреле

Цветение сакуры в Японии начинается в конце марта — начале апреля, рассказала «Москве 24» руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что на это время приходится высокий туристический сезон.

Поймать цветение сакуры можно в конце марта — апреле. Это высокий сезон с комфортной температурой, но нужно быть готовыми к большому количеству туристов и росту цен, — рассказала Ансталь.

Тревел-блогер посоветовала также планировать поездки на сезон красных кленов. По ее словам, он длится с октября по ноябрь — погода все еще остается теплой, однако туристов в Японии уже в разы меньше.

Ранее Ансталь рассказала, что если у человека запланирован отпуск в феврале, то это прекрасная возможность отправиться на горнолыжный курорт в Сочи. По ее словам, юг России также подходит для любителей прогулок и экскурсий.