https://static.news.ru/photo/cb6f61ee-5092-11ea-9804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты выяснили, какой способ оплаты россияне предпочитают использовать о время путешествий.

В исследовании приняли участие 1502 человека. Выяснилось, что 34% используют банковские карты, около 28% предпочитают традиционный способ расплаты наличными. Ещё 38% опрошенных заявили, что их выбор зависит от направления путешествия, пишет Biletix.

Кроме того, 12% респондентов рассказали, что во время туров сталкивались с воровством наличных и хищением средств с банковских карт. При этом 53% считают, что безналичные платежи становятся всё безопаснее.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВШЭ прогнозируют, что к 2035 году россияне могут почти полностью отказаться от использования наличных денег и перейти на платежи с помощью электронных сервисов.