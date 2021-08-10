Треть работодателей обвинили сотрудников в злоупотреблении больничными

Примерно треть российских работодателей (29%) пожаловались на то, что в их коллективах есть сотрудники, которые слишком часто уходят на больничный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и рекрутингового сервиса hh.ru.

Почти четверть работодателей (24%) считают, что злоупотребление больничными «скорее может» быть основанием для увольнения сотрудника, а по мнению 2% — «точно может». Противоположного мнения придерживаются 54% респондентов.

Кроме того, 68% опрошенных отметили, что в их компаниях ушедших на больничный сотрудников просят поработать в этот период. При этом 31% уточнили, что это происходит только в форс-мажорных обстоятельствах.

Вопрос об увольнении по причине здоровья задавался и работникам. Из них 8% заявил и , что сталкивались с подобным явлением.

В опросе приняли участие свыше полутора тысяч HR-менеджеров по всей России и столько же работников.

Ранее сообщалось, что больничные с 2022 года станут электронными и выплаты по ним будут начисляться сразу по факту закрытия. Сейчас ответственность по оплате больничного возлагается на работодателя. Со следующего года этим будет заниматься Фонд социального страхования. В Минтруде считают, что новый порядок гарантирует выплаты независимо от наличия денег у работодателя.