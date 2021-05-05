Правила оплаты больничных изменятся в России

Больничные с 2022 года станут электронными, и выплаты по ним будут начисляться сразу по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет. Теперь ответственность за своевременность оплаты больничного и точность расчётов перекладывается на Фонд социального страхования, сообщает «Российская газета».
Сейчас ответственность по оплате больничного
На сегодня электронный лист нетрудоспособности выдают более 90% поликлиник и больниц. На руки пациентам выдают талон с номером больничного. По этому талону всегда можно проверить подлинность документа в системе ФСС, где хранится реестр больничных.
Участие работодателя в оплате больничного станет минимизированным. От него лишь потребуется передать в ФСС номер ИНН, СНИЛС и расчётный счёт работника, на который ему придёт пособие. Минтруд считает, что новый порядок оплаты больничных гарантирует выплаты независимо от наличия денег у работодателя.
Как сообщалось ранее, процедура распространится на выплаты больничных, пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучёт в ранние сроки беременности, и при рождении ребёнка, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком во всех регионах страны.