Правила оплаты больничных изменятся в России

https://static.news.ru/photo/f6d25d84-adf5-11eb-a397-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больничные с 2022 года станут электронными, и выплаты по ним будут начисляться сразу по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет. Теперь ответственность за своевременность оплаты больничного и точность расчётов перекладывается на Фонд социального страхования, сообщает «Российская газета».

Сейчас ответственность по оплате больничного возлагается на работодателя. По новому закону работникам не надо будет подавать заявления, выплаты будут начисляться автоматически. Смена бумажного больничного на электронный должна произойти до конца текущего года.

На сегодня электронный лист нетрудоспособности выдают более 90% поликлиник и больниц. На руки пациентам выдают талон с номером больничного. По этому талону всегда можно проверить подлинность документа в системе ФСС, где хранится реестр больничных.

Участие работодателя в оплате больничного станет минимизированным. От него лишь потребуется передать в ФСС номер ИНН, СНИЛС и расчётный счёт работника, на который ему придёт пособие. Минтруд считает, что новый порядок оплаты больничных гарантирует выплаты независимо от наличия денег у работодателя.

Как сообщалось ранее, процедура распространится на выплаты больничных, пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучёт в ранние сроки беременности, и при рождении ребёнка, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком во всех регионах страны.