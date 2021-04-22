В России меняется порядок выплаты больничных

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Государственная дума приняла закон о новом порядке выплаты больничных. Так, с 1 января 2022 года для выплат по больничному будет достаточно электронного листка нетрудоспособности без отдельного заявления.

Процедура распространится на выплаты больничных, пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности, и при рождении ребенка, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком во всех регионах страны.

Как стало известно ранее, выплаты будут перечисляться людям напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя. Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически. Изменения должны снизить объём «бумажной» работы на предприятиях и ускорит выдачу денег работникам.

С 1 октября 2020 года пенсии и детские пособия россиян начали поступать на карту платёжной системы «Мир». Также получать выплаты можно наличными или на обычный банковский счёт, к которому не привязана банковская карта.