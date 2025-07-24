Тосты за 5 минут: быстрее, чем заказать доставку

Тосты за 5 минут: быстрее, чем заказать доставку

Приготовить вкусный и горячий завтрак за 5 минут — реально. И это не скучная овсянка и не банальная яичница, а аппетитные тосты с расплавленной моцареллой и мягкой яичной корочкой. Такой завтрак сделает утро приятным, а еще эти тосты отлично подойдут для быстрого перекуса днем или легкого ужина.

Рецепт простой, продукты доступны, а результат радует — нежный сыр тянется, а хлеб становится румяным и хрустящим снаружи и мягким внутри.

Ингредиенты на 2 порции

Хлеб для тостов — 6 ломтиков

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 50 мл

Моцарелла — 120 г

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить тосты с сыром и яйцом

1. Подготовьте ингредиенты

Лучше всего использовать мягкий тостовый хлеб — белый или с добавками вроде семян. Моцареллу можно брать в шариках или цельным куском.

2. Взбейте яйцо

В миске соедините яйцо, молоко и щепотку соли. Взбейте венчиком до однородности. Если молоко не хотите использовать — замените его еще одним яйцом.

3. Сыр и сборка

Нарежьте сыр тонкими пластинками. На один ломтик хлеба выложите сыр, оставляя немного места по краям. Накройте вторым ломтиком.

4. Обмакните в яйце

Сэндвич обмакните в яично-молочной смеси с обеих сторон, чтобы хлеб пропитался.

5. Обжарьте

Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте тосты по 1–1,5 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.

Подача

Подавайте горячими — целыми или разрезанными по диагонали. Сыр останется тянущимся, а корочка приятно хрустящей.

Если хотите разнообразить начинку — можно добавить ломтик ветчины, чайную ложку песто или кусочек запеченного мяса.

Совет: чтобы утром не тратить время, подготовьте ингредиенты с вечера — нарежьте сыр и взболтайте яйцо с молоком. Утром останется только собрать и обжарить.

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