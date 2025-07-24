Тосты за 5 минут: быстрее, чем заказать доставку

Приготовить вкусный и горячий завтрак за 5 минут — реально. И это не скучная овсянка и не банальная яичница, а аппетитные тосты с расплавленной моцареллой и мягкой яичной корочкой. Такой завтрак сделает утро приятным, а еще эти тосты отлично подойдут для быстрого перекуса днем или легкого ужина.
Рецепт простой, продукты доступны, а результат радует — нежный сыр тянется, а хлеб становится румяным и хрустящим снаружи и мягким внутри.
Ингредиенты на 2 порции
- Хлеб для тостов — 6 ломтиков
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 50 мл
- Моцарелла — 120 г
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст. л.
Как приготовить тосты с сыром и яйцом
1. Подготовьте ингредиенты
Лучше всего использовать мягкий тостовый хлеб — белый или с добавками вроде семян. Моцареллу можно брать в шариках или цельным куском.
2. Взбейте яйцо
В миске соедините яйцо, молоко и щепотку соли. Взбейте венчиком до однородности. Если молоко не хотите использовать — замените его еще одним яйцом.
3. Сыр и сборка
Нарежьте сыр тонкими пластинками. На один ломтик хлеба выложите сыр, оставляя немного места по краям. Накройте вторым ломтиком.
4. Обмакните в яйце
Сэндвич обмакните в яично-молочной смеси с обеих сторон, чтобы хлеб пропитался.
5. Обжарьте
Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте тосты по 1–1,5 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки.
Подача
Подавайте горячими — целыми или разрезанными по диагонали. Сыр останется тянущимся, а корочка приятно хрустящей.
Если хотите разнообразить начинку — можно добавить ломтик ветчины, чайную ложку песто или кусочек запеченного мяса.
Совет: чтобы утром не тратить время, подготовьте ингредиенты с вечера — нарежьте сыр и взболтайте яйцо с молоком. Утром останется только собрать и обжарить.
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