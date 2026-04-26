Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 17:30

Торт, от которого все в шоке: идеальный десерт без выпечки и с вау-эффектом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот торт спасает, когда хочется сладкого, но нет сил возиться с духовкой. Он получается нежным, воздушным и тающим, как облако. А готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой.

Ингредиенты:

  • печенье рассыпчатое — 200 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • творожный сыр — 250 г;
  • сливки 33% — 250 мл;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • желатин быстрорастворимый — 10 г;
  • вода — 50 мл;
  • темный шоколад — 50 г.

Приготовление:

Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Выложите в форму, хорошо утрамбуйте и уберите в холодильник — это будет основа.

Сливки взбейте до мягких пиков. Отдельно слегка взбейте творожный сыр, соедините со сливками и сахарной пудрой. Желатин замочите в воде, затем аккуратно растворите и введите в крем тонкой струйкой.

Вылейте массу на основу, разровняйте и оставьте в холодильнике на 3–4 часа до полного застывания. Затем аккуратно достаньте из формы.

Растопленным шоколадом сделайте сверху хаотичные полоски — получится эффектный рисунок без лишних усилий. Торт выходит нежный, легкий и действительно «тот самый идеальный», который хочется повторять снова и снова.

Ранее сообщалось, что если хочется вкусного и полезного салата, но нет времени на долгие приготовления, этот вариант идеально подойдет.

Проверено редакцией
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой
В Британии указали на внутренний раскол в ЕС из-за Украины
Стрелку на ужине с участием Трампа предъявили три обвинения
Россиянка получила страшные травмы после популярного вида отдыха
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
Ревнивица убила возлюбленного во время БДСМ-игры
Букингемский дворец оценил риски для Карла III после стрельбы в Вашингтоне
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом врачей
Глава Вологодской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Супруга Макрона пожаловалась на свою жизнь в Елисейском дворце
Корабли-нарушители попытались тайно «проскользнуть» через Ормузский пролив
Лидер КНДР высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в борьбе с фашизмом
Израиль тайно защитил арабскую страну от Ирана «Железным куполом»
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
В Европе осудили новый пакет санкций против России, включающий компании КНР
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.