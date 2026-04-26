Торт, от которого все в шоке: идеальный десерт без выпечки и с вау-эффектом

Этот торт спасает, когда хочется сладкого, но нет сил возиться с духовкой. Он получается нежным, воздушным и тающим, как облако. А готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой.
Ингредиенты:
- печенье рассыпчатое — 200 г;
- сливочное масло — 70 г;
- творожный сыр — 250 г;
- сливки 33% — 250 мл;
- сахарная пудра — 100 г;
- желатин быстрорастворимый — 10 г;
- вода — 50 мл;
- темный шоколад — 50 г.
Приготовление:
Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Выложите в форму, хорошо утрамбуйте и уберите в холодильник — это будет основа.
Сливки взбейте до мягких пиков. Отдельно слегка взбейте творожный сыр, соедините со сливками и сахарной пудрой. Желатин замочите в воде, затем аккуратно растворите и введите в крем тонкой струйкой.
Вылейте массу на основу, разровняйте и оставьте в холодильнике на 3–4 часа до полного застывания. Затем аккуратно достаньте из формы.
Растопленным шоколадом сделайте сверху хаотичные полоски — получится эффектный рисунок без лишних усилий. Торт выходит нежный, легкий и действительно «тот самый идеальный», который хочется повторять снова и снова.
