Пирог, от которого все теряют голову: шоколадно-ореховый «срыв башки» с пряным ароматом

Этот пирог невозможно испечь «на потом» — он исчезает быстрее, чем успевает остыть. Аромат шоколада, корицы и орехов моментально собирает всех на кухне. Получается десерт, который одновременно уютный, насыщенный и очень домашний.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 225 г;
  • сахар — 345 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • мука — 175 г;
  • грецкие орехи — 225 г;
  • темный шоколад — 120 г;
  • разрыхлитель — 3 ч. л.;
  • корица молотая — 1 ч. л.;
  • гвоздика молотая — 1/2 ч. л.;
  • лимонный сок — 2–3 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Орехи слегка измельчите, чтобы осталась крупная крошка. Муку соедините с разрыхлителем и специями. Отдельно взбейте мягкое масло с частью сахара до пышности.

По одному добавьте яйца, затем вмешайте сухую смесь. Добавьте орехи и тертый шоколад, аккуратно перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте 40–45 минут до сухой зубочистки.

Из оставшегося сахара и лимонного сока сварите легкий сироп, слегка проварив. Полейте им готовый пирог и дайте пропитаться.

Получается влажный, ароматный и очень «затягивающий» десерт, который редко доживает до следующего дня.

