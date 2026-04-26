Пирог, от которого все теряют голову: шоколадно-ореховый «срыв башки» с пряным ароматом

Этот пирог невозможно испечь «на потом» — он исчезает быстрее, чем успевает остыть. Аромат шоколада, корицы и орехов моментально собирает всех на кухне. Получается десерт, который одновременно уютный, насыщенный и очень домашний.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 225 г;
- сахар — 345 г;
- яйца — 6 шт.;
- мука — 175 г;
- грецкие орехи — 225 г;
- темный шоколад — 120 г;
- разрыхлитель — 3 ч. л.;
- корица молотая — 1 ч. л.;
- гвоздика молотая — 1/2 ч. л.;
- лимонный сок — 2–3 ч. л.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 °C. Орехи слегка измельчите, чтобы осталась крупная крошка. Муку соедините с разрыхлителем и специями. Отдельно взбейте мягкое масло с частью сахара до пышности.
По одному добавьте яйца, затем вмешайте сухую смесь. Добавьте орехи и тертый шоколад, аккуратно перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте 40–45 минут до сухой зубочистки.
Из оставшегося сахара и лимонного сока сварите легкий сироп, слегка проварив. Полейте им готовый пирог и дайте пропитаться.
Получается влажный, ароматный и очень «затягивающий» десерт, который редко доживает до следующего дня.
