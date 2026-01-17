Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 13:05

Торт из холодной Норвегии, который согревает — готовим уютный десерт с яблоком и корицей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В отличие от классической шарлотки, этот торт содержит меньше сахара и муки, но больше клетчатки благодаря овсянке. Сметана делает его невероятно влажным и насыщенным, а корица добавляет ту самую праздничную, согревающую ноту.

4 крупных яблока (кисло-сладких) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю тонкими дольками. Форму для выпекания (диаметром 22-24 см) смазываю сливочным маслом. В глубокой миске смешиваю 150 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 150 г сахара, 200 г сметаны и 2 яйца. Оставляю смесь на 10 минут, чтобы хлопья слегка набухли. Затем добавляю 150 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. молотой корицы и щепотку соли. Аккуратно перемешиваю до получения однородного теста. Выливаю в подготовленную форму половину теста и разравниваю. Сверху равномерно распределяю все яблочные дольки. Затем покрываю яблоки оставшимся тестом, аккуратно разравнивая ложкой. Отправляю торт в разогретую до 180°C духовку на 45-50 минут. Готовность проверяю зубочисткой: она должна выходить сухой из центра. Очень важно дать торту полностью остыть прямо в форме — это сделает его текстуру плотной и нежной. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

