Топовые котлетки за копейки — готовлю с грибным соусом на радость семье! Можно и в пост

Иногда простое блюдо становится событием благодаря детали. Здесь этой деталью выступает грибной соус на ароматном отваре. Он не просто поливается сверху, а вступает в диалог с хрустящими котлетами, предлагая новый уровень домашней кухни.

Что понадобится

Для котлет: картофель — 1 кг, лук репчатый — 2 шт. (средние), яйца — 2 шт., мука пшеничная — 4-5 ст. л. для панировки, масло сливочное — 70 г, соль — по вкусу.

Для соуса: грибы сушеные (белые/подосиновики) — 30 г, лук репчатый — 1 шт. (маленькая), масло сливочное — 40 г, мука пшеничная — 1,5 ст. л., вода (кипяток) — 350--400 мл, соль — по вкусу.

Как готовлю

Картофель очистить, отварить в подсоленной воде до полной мягкости. Слить воду полностью и дать картофелю немного подсохнуть на слабом огне 1-2 минуты. Размять в абсолютно гладкое, густое пюре без комочков и остудить до теплого состояния.

Для начинки лук мелко нарезать и пассеровать на части сливочного масла (около 30 г) до золотистого цвета и карамельного аромата, остудить. В теплое пюре ввести яйца и обжаренный лук, тщательно вымешать до однородности, приправить солью.

Влажными руками сформировать котлеты толщиной примерно 1,5 см, обвалять каждую в муке, стряхнув излишки. Обжарить на оставшемся сливочном масле на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до образования равномерной золотистой корочки.

Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце. Для соуса сушеные грибы промыть, залить кипятком и настоять 15--20 минут. Грибы откинуть на дуршлаг (отвар сохранить), мелко нарезать. Лук мелко покрошить и пассеровать на сливочном масле до прозрачности. Добавить грибы, готовить 5 минут.

Всыпать муку, интенсивно помешивать около минуты. Непрерывно помешивая венчиком, тонкой струйкой влить теплый грибной отвар. Довести до кипения, убавить нагрев и томить 10 минут до загустения до консистенции средне-густых сливок, посолить. Подавать котлеты, обильно полив горячим грибным соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
еда
рецепты
грибы
котлеты
пост
Дмитрий Демичев
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
