Топ-менеджеры начали увольняться из компаний из-за растущей нагрузки

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Во время удалённой работы практически каждая пятая российская компания столкнулась с увольнениями топ-менеджеров из-за возросшей нагрузки. Больше всего пострадал малый и средний бизнес.

С марта по ноябрь 2020 года почти в 20% российских компаний выросло число увольнений среди топ-менеджеров и среднего руководящего состава, — сообщает РБК.

В России было проведено исследование, в котором участвовали более 110 компаний из 15 сфер. Выяснилось, что основной причиной увольнений среди руководителей стал напряжённый рабочий график. 63% опрошенных заявили об увеличении продолжительности рабочего дня, 50% — о перегрузках из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний, а 46% — о работе в выходные дни.

Лидером по росту переработок на удалёнке стала производственная отрасль (30%), на втором месте — сфера образования (16%), на третьем — финансовые организации (10%). Наиболее приспособленными к работе в онлайн-формате оказались руководители отрасли ИТ и телекоммуникаций.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Документ регламентирует рабочее время и отдых работников, типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Первое чтение этого законопроекта состоялось в Госдуме 21 июля, парламентарии тогда приняли 16 поправок: об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также был ограничен максимальный срок временного перевода на удалёнку — до шести месяцев. Особо оговорено, что перевод на удалённую работу не может являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы.