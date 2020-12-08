Путин подписал закон об удалённой работе

https://static.news.ru/photo/b981fc70-3945-11eb-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Friedel via imago-images.de/Global look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Документ регламентирует рабочее время и отдых работников, типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Первое чтение этого законопроекта состоялось в Госдуме 21 июля, парламентарии тогда приняли 16 поправок: об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также был ограничен максимальный срок временного перевода на удалёнку — до шести месяцев. Особо оговорено, что перевод на удалённую работу не может являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы.

Кроме того, для дистанционных работников был определён перечень оснований для увольнения. Например, невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины приравнивается к прогулу. Увольнение также возможно, если сотрудник на удалёнке стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя.

Как писал NEWS.ru, ранее Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Глава правового департамента Конфедерации труда России, юрист Олег Бабич объяснил, что порядок оформления новых трудовых отношений будет зависеть от характера удалёнки.