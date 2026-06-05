Томленое мясо в кастрюле: готовлю один раз и всю неделю меняю только гарнир

Томленое мясо в кастрюле: готовлю один раз и всю неделю меняю только гарнир

Томленое мясо в кастрюле — этот рецепт превращает самый обычный кусок говядины или свинины в нежнейшее ароматное блюдо, буквально тающее во рту.

Для приготовления (на большую порцию) вам понадобится: 2 кг мяса (говяжья лопатка, свинина или курица), 3–4 луковицы, 2–3 моркови, 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, лавровый лист.

Рецепт: мясо нарежьте крупными кусками (4–5 см). В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте мясо партиями до румяной корочки со всех сторон. Выложите мясо на тарелку. В той же кастрюле обжарьте крупно нарезанный лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Верните мясо в кастрюлю, залейте водой, добавьте специи.

Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 2,5–3 часа (для говядины) или 1,5–2 часа (для свинины/курицы), пока мясо не станет мягким.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже опробовала этот рецепт и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце приготовления ложку бальзамического уксуса — это придаст мясу изысканную кислинку и глубину вкуса.

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