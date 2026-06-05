ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 13:00

Томленое мясо в кастрюле: готовлю один раз и всю неделю меняю только гарнир

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Томленое мясо в кастрюле — этот рецепт превращает самый обычный кусок говядины или свинины в нежнейшее ароматное блюдо, буквально тающее во рту.

Для приготовления (на большую порцию) вам понадобится: 2 кг мяса (говяжья лопатка, свинина или курица), 3–4 луковицы, 2–3 моркови, 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, лавровый лист.

Рецепт: мясо нарежьте крупными кусками (4–5 см). В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте мясо партиями до румяной корочки со всех сторон. Выложите мясо на тарелку. В той же кастрюле обжарьте крупно нарезанный лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Верните мясо в кастрюлю, залейте водой, добавьте специи.

Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 2,5–3 часа (для говядины) или 1,5–2 часа (для свинины/курицы), пока мясо не станет мягким.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже опробовала этот рецепт и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце приготовления ложку бальзамического уксуса — это придаст мясу изысканную кислинку и глубину вкуса.

Ранее стало известно, как приготовить рагу с фрикадельками — ужин из капусты и пачки фарша.

Проверено редакцией
Читайте также
Поиски Усольцевых: последние новости 5 июня, кадры с места пропажи от СК
Общество
Поиски Усольцевых: последние новости 5 июня, кадры с места пропажи от СК
«Я встретила мужчину мечты»: москвич убил беременную шаманку
Общество
«Я встретила мужчину мечты»: москвич убил беременную шаманку
5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только
Семья и жизнь
5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только
Мясо больше не жарю, готовлю прямо в бумаге! Ни капли масла на сковороде, а корочка — как у жареного стейка
Общество
Мясо больше не жарю, готовлю прямо в бумаге! Ни капли масла на сковороде, а корочка — как у жареного стейка
Жалею, что не попробовал этот куриный пирог раньше — теперь он мой фаворит
Общество
Жалею, что не попробовал этот куриный пирог раньше — теперь он мой фаворит
Общество
рецепты
мясо
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.