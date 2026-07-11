Томаты не трескаются: полив в жару — всего одно правило, и помидоры не ломаются

Томаты не трескаются: полив в жару — всего одно правило, и помидоры не ломаются

Главная причина, по которой помидоры трескаются прямо на кустах, — резкие перепады влажности почвы. Когда после долгой засухи вы щедро поливаете грядки, корни быстро впитывают воду, и мякоть плодов набухает быстрее, чем эластичная кожица, из-за чего она лопается.

Чтобы этого избежать, поливайте томаты правильно: редко, но обильно, промачивая землю на глубину 40–50 см, чтобы влага достигала самых нижних корней. В жару оптимальный режим — раз в 5–7 дней, выливая по 5–10 литров воды под каждый взрослый куст. Важно поливать строго под корень, избегая попадания на листья и плоды, и только теплой отстоянной водой (+20–25 °C), а не ледяной из скважины — холодная вода вызывает стресс у растений и провоцирует растрескивание.

Проверьте свои грядки прямо сейчас, внедрите эти простые правила, и ваши помидоры перестанут лопаться, радуя вас ровными, красивыми и здоровыми плодами до самой осени.

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