30 января 2026 в 17:29

Только снимешь со сковороды — их нет: волшебные оладушки — мягкие внутри, с шоколадом и без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
Смешиваю всё в одной миске, добавляю шоколад — и через несколько минут на столе гора румяных оладий. Рецепт простой до смешного, а результат каждый раз как из кофейни: пышно, ароматно и очень уютно. Получается настоящая домашняя вкуснятина: нежные, воздушные оладушки с кусочками тающего шоколада, мягкие внутри и золотистые снаружи. Идеальны к завтраку, чаю или «просто так».

Для приготовления вам понадобится: 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 8 г ванильного сахара, 3 ст. л. растительного масла, 125 г густого йогурта, 60 мл молока, 190 г муки, 10 г разрыхлителя, шоколадные капли или кусочки шоколада. Яйцо взбейте с сахаром и ванильным сахаром, добавьте масло, йогурт и молоко, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите гладкое тесто без комочков, в конце вмешайте шоколад. Выкладывайте тесто небольшими порциями на разогретую, слегка смазанную сковороду и обжаривайте оладушки по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом хрустящих треугольничков из лаваша. Начинка выше всяких похвал.

Проверено редакцией
