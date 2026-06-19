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19 июня 2026 в 10:30

Только мука и вода — через час на столе постные пончики: пышнее магазинных и без яиц

Фото: D-NEWS.ru
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Беру дрожжи, муку и воду — замешиваю постное тесто без яиц и молока, даю подойти, раскатываю, нарезаю квадратиками, жарю во фритюре до золотистого цвета и посыпаю сахарной пудрой и тертым горьким шоколадом. Получаются пышные, мягкие внутри и хрустящие снаружи пончики.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 10 г свежих дрожжей, 0,5 стакана теплой воды, 2 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки подсолнечного масла, сахарная пудра и горький шоколад для посыпки. В теплой воде растворите дрожжи, добавьте сахар и масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Оставьте в теплом месте до увеличения в объеме. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте квадратиками. Оставьте заготовки на 30 минут для расстойки. Разогрейте масло в кастрюле, обжарьте пончики до золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца, посыпьте сахарной пудрой и тертым шоколадом. Подавайте теплыми к чаю.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти постные пончики. Даже те, кто не соблюдает пост, просили добавки. Кстати, вместо горького шоколада можно взять кокосовую стружку — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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