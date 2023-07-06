Терапевт рассказала, что нельзя пить в жару Терапевт Воробьева: в жаркую погоду следует исключить сладкий чай, молочные коктейли и спиртное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жаркую погоду следует отказаться от употребления сладких и алкогольных напитков, рассказала в беседе с РИАМО заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева. По ее словам, спиртное, будучи высококалорийным продуктом, усиливает выработку тепла в организме, нарушает терморегуляцию, что приводит к повышенному потоотделению.

Увеличивается продукция тепла. Результатом становятся обезвоживание и перегрев, — пояснила медик.

Также терапевт посоветовала во время жары отказаться от газировок, соков, сладких чаев, молочных коктейлей, смузи и лимонадов. Как отметила врач, большое содержание сахара лишь усиливает чувство жажды. Кроме того, по ее словам, терморегуляция организма происходит и за счет снижения аппетита — организм в жару его намеренно подавляет.

Гипоталамус подавляет чувство голода, чтобы минимизировать выработку тепла при переваривании пищи и не перегревать организм в и так жарких условиях, — объяснила Воробьева.

Ранее в Волгоградской области на остановке общественного транспорта местные жители обнаружили мужчину без сознания. Из-за жары он получил тепловой удар. Пострадавший скончался в реанимации.