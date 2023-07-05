Новости регионов: мужчина умер на остановке от жары в Волгоградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгоградской области на остановке общественного транспорта местные жители обнаружили мужчину без сознания. Из-за жары он получил тепловой удар. Пострадавший скончался в реанимации. Тем временем в Нижнем Новгороде женщина перепутала педали газа и тормоза и въехала в толпу. В результате аварии пострадали женщины 53 и 54 лет, а также дети 8 и 11 лет. Госпитализация им не потребовалась.

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Ставропольский край

В Невинномысске автомобиль сбил 15-летнюю велосипедистку. Как передает издание newstracker.ru, подросток пересекала дорогу не по пешеходному переходу, хотя он находился рядом. С тяжелыми травмами головы и в состоянии контузии пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка обстоятельств аварии.

Республика Удмуртия

В Удмуртии пройдет всероссийский турнир памяти трагически погибшего юного хоккеиста. Как сообщает udm-info.ru, 13-летний Кирилл Тукмачев погиб 21 июля в автокатастрофе в Вавоже. Детский хоккейный клуб «Ягуар» из Увы заявил о намерении организовать всероссийские детские соревнования в его честь.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону после проведенного ремонта на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева провалился асфальт. Как пишет rostovgazeta.ru, покрытие повредилось на месте прокладки труб. Горожане рассказали, что одна из машин попала в эту яму.

Республика Татарстан

В Татарстане в связи с засухой введен режим ЧС. Как пишет inkazan.ru, он будет действовать до особого распоряжения во всех 43 районах республики. Главам муниципалитетов рекомендовали предупредить население, подготовить план мероприятий и определить состав рабочих групп и комиссий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Волгоградская область

В Волгоградской области 53-летний мужчина умер от жары на остановке общественного транспорта. Как пишут novostivolgograda.ru, мужчину без сознания нашли прохожие. С предварительным диагнозом тепловой удар его доставили в больницу. Мужчина скончался в реанимации.

Нижегородская область

Жительница Нижнего Новгорода перепутала педали газа и тормоза и въехала в толпу, пишет newsnn.ru. В результате аварии пострадали две женщины 53 и 54 лет, а также дети 8 и 11 лет. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле обвалился потолок в супермаркете, пишет tagilcity.ru. Пластиковые и металлические конструкции, а также потолочная плитка упали в торговом зале. В результате инцидента никто не пострадал.

Оренбургская область

Пять посетителей одного из фитнес-клубов Оренбурга получили отравление, пишет 56orb.ru. Четырех из них направили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали. По предварительной информации, произошел сбой в работе оборудования по очищению и обеззараживанию воды в бассейне. Из-за этого люди получили отравление парами химических веществ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Жители дома на Карла Маркса в Тюмени жалуются на управляющую компанию, пишет издание nashgorod.ru. Горожане отмечают, что затопило подвал дома, а также прохудилась крыша, на которой поселились голуби, принесшие с собой клещей. У жильцов первого этажа в квартирах появились плесень и грибок. Тюменцы написали жалобы в прокуратуру, ГЖИ, губернатору, МЧС, МВД, а также обратились к президенту.

Омская область

Омичи рассказали о жестоком обращении с медведем в придорожном кафе, передает gorod55.ru. Владельцы держат животное в клетке. Судя по предоставленным фотографиям, у медведя ободрана шерсть.

Карелия

Водопровод засыпали строительным мусором в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, жители Лахденпохьи обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора. Как сообщили горожане в соцсетях, отходы заполонили собой зону водопроводных сооружений.

Приморский край

Опасные волны высотой 2,5 м придут на побережье Приморья из-за циклона. Как пишет vostokmedia.com, по прогнозу, высота волны на гребне будет достигать четырех метров. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м в секунду.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Башкирия

В Башкирии из-за ударов молний в лесу возникло множество очагов пожаров. Очевидцы присылают в редакцию mkset.ru видео горящего и тлеющего леса. В частности, множественные пожары возникли в Белорецком районе региона.

Хабаровский край

В Хабаровске у полковника полиции обнаружили и изъяли 170 кг браконьерских биоресурсов. Как пишет transsibinfo.com, эта партия на черном рынке оценивается в восемь миллионов рублей.