Терапевт раскрыла пользу игр в песочнице для маленьких детей Терапевт Чиркова рассказал, что игры в песочнице помогают развить мелкую моторику у детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игры в песочнице развивают у детей дошкольного возраста мелкую моторику, воображение и сенсорные навыки, рассказала NEWS.ru Терапевт Ольга Чиркова. Она уточнила, что неврологи и психологи используют работу с песком как терапию, которая помогает успокоить расторможенных, гиперактивных детей и раскрепостить скованных и зажатых.

Игры с песком для детей дошкольного возраста очень важны. Они развивают мелкую моторику, воображение, сенсорные навыки, способствуют развитию речи и когнитивных способностей, эмоциональной сферы. Кроме того, песочница — это прекрасное место для социализации и обретения навыков общения, — сказала Чиркова.

Она добавила, что обезопасить ребенка в песочнице можно, научив его не брать песок в рот, не бросаться песком в других детей. Кроме того, после игр нужно обязательно мыть руки и игрушки, а также переодевать ребенка в чистую одежду.

По словам терапевта, более безопасный песок на пляже, потому что он прогрет солнцем.

До этого ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, что во время летних прогулок для детей возникает опасность инфицирования гельминтами, которые также называются глистами. Она пояснила, что при попадании в организм паразиты вызывают неприятные и опасные последствия для здоровья.