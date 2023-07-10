Терапевт перечислила основные ошибки гипертоников Терапевт Чернышова назвала отказ от активности и недосып основными ошибками гипертоников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недостаток физической активности и сокращенное время сна являются наиболее частыми ошибками, которые совершают люди с гипертонической болезнью, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, физические упражнения тренируют сосуды, а достаточная продолжительность сна способствует стабилизации давления.

Как отметила эксперт, гипертоникам полезно гулять, делать зарядку и не пренебрегать другими аэробными нагрузками.

Физическая нагрузка тренирует в том числе и сосуды. За счет перераспределения крови и активной работы мышц улучшается состояние сосудистой стенки. Но заниматься лучше, когда давление не повышено, — посоветовала специалист.

Что касается недостатка сна, то он имеет негативные последствия как для гипертоников, так и для всех людей. Если человек мало спит, это сильно отражается на его нервной системе, перенапряжение которой сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления.

Ранее врач-кардиолог Константин Иванов напомнил, что организм людей при сердечно-сосудистых заболеваниях острее реагирует на жару и перепады температуры и в связи с этим привычка отказываться от лекарств летом может быть опасна для людей с проблемами сердца. По его словам, то же самое касается нарушения питьевого режима.