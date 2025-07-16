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16 июля 2025 в 14:50

Врач предупредила об опасности фастфуда летом

Врач Хайкина заявила, что фастфуд в жару вызывает отеки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фастфуд в жару приводит к обезвоживанию, скачкам давления и отекам, заявила врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что в условиях высокой температуры негативное влияние такой пищи возрастает, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Правда ли, что фастфуд более опасен в жару? Да, правда! Недаром же наши предки летом питались легко: ели то, что давала природа, — отметила Хайкина.

Хайкина объяснила, что жара и жирная пища несовместимы, так как в жаркую погоду пищеварительная система работает иначе и переваривание тяжелой пищи замедляется. Это может вызвать дискомфорт, вздутие и сонливость. Кроме того, фастфуд, содержащий много соли и сахара, приводит к обезвоживанию и может вызывать скачки давления и отеки.

Диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что картофель фри может привести к аллергии, проблемам с ЖКТ и даже онкологическим заболеваниям. Это популярное блюдо фастфуда перегружает поджелудочную железу и печень.

питание
фастфуд
здоровье
гипертония
отеки
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