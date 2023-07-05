Кардиолог рассказал о вредных привычках в жару при проблемах с сердцем Кардиолог Иванов посоветовал не отказываться от лекарств в жару при проблемах с сердцем

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Организм людей при сердечно-сосудистых заболеваниях остро реагирует на жару и перепады температуры, предупредил заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Константин Иванов. Он рассказал KP.RU, что в связи с этим привычка отказываться от лекарств летом может быть опасна для людей с проблемами сердца.

Летом чаще мы сталкиваемся с таким явлением, как «лекарственные каникулы». Пациенты во время отпуска или просто на волне расслабления делают паузы в приеме лекарств, которые нужно принимать непрерывно, — пояснил кардиолог.

По его словам, опасным для пациентов также является нарушение питьевого режима. Иванов предупредил, что употребление большого количества воды может ухудшить состояние. Это связано с тем, что при сердечно-сосудистых заболеваниях важно соблюдать соотношение выпиваемой жидкости и выделяемой почками. Он порекомендовал консультироваться с врачом, какая норма воды подходит для конкретного человека. Признаками злоупотребления жидкостью в жару могут быть отечность ног и одышка. Кардиолог напомнил, что съеденные овощи и фрукты также нужно учитывать, чтобы не превысить норму воды.

Кроме того, для людей с проблемами сердца опасны физические нагрузки, в том числе работа на огороде. Иванов советует не перетруждаться во время поездок на дачу, чтобы не случилось гипертонического криза или сердечного приступа. Также стоит отказаться от купания в холодной воде из-за резких перепадов температуры и от алкоголя, чтобы избежать опасных состояний.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее посоветовала пить достаточное количество жидкости в жару при заболеваниях, которые могут привести к тромбообразованию. Она рассказала, что обезвоживание приводит к сгущению крови и возникновению тромбозов.